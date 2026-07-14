Украинский террорист «Мадьяр»: Наша цель – изгнание русского населения из Крыма
Цель украинского террора Крыма – изгнание русского населения полуострова.
Об этом в интервью британским СМИ заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ террорист Роберт Бровди, известный по кличке «Мадьяр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы создаем условия невыносимости червяком нахождения на полуострове. Соответственно, закрывая сейчас пути доступа – не пути выхода, мы не трогаем Крымский мост – пусть уе…ют через него.
Вот, все эти миллионы пусть через этот мостик пиз…ют без остановки в свою Россию и уезжают где-то за Урал, чтобы жить спокойно. То, что они потеряли тут, обжившись за 10 лет, – это их бумеранг, их карма. Нех..й было лезть в наш Крым, пусть пиз…ют в Сибирь и там с чистого листа выстраивают, если им возраста хватит. Но мы не будем мешать, пусть выходят», – сказал террорист.
Он похвастался:
«Мы впервые в истории делаем это без сухопутной операции. Мы создаем условия невозможности их нахождения, не тратя ни одной жизни украинского военнослужащего. Мы делаем это дистанционно», – заявил Бровди.
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