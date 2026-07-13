«Уничтожить «Мазепу»!». Турецкая газета: Эрдоган увеличивает поддержку Зеленского, а он сжигает наши танкеры
Реджеп Эрдоган заявляет на саммите НАТО об увеличении поддержки бандеровской Украины в то время, когда целями дронов ВСУ в Азовском море становятся танкеры Турции.
На эту парадоксальную ситуацию обращает внимание турецкая газета Aydinlik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В тот же день, когда президент Эрдоган и НАТО объявили об увеличении военной поддержки Украины, киевское правительство подожгло Черное море. Было атаковано более 50 гражданских судов, в том числе принадлежащих туркам и укомплектованных их экипажами», – говорится в публикации.
«Среди пострадавших судов были и те, которые принадлежали турецким морякам и имели на борту турецкий экипаж. Атаки, особенно в Азовском море, сосредоточены на танкерах-топливных цистернах. Турция по-прежнему импортирует 50% своей нефти из России танкерами, более 5 миллионов баррелей в месяц, а в некоторые месяцы в последние несколько лет этот показатель достигал 12 миллионов баррелей. Это означает, что как минимум один танкер перевозит нефть из России в Турцию каждые 2-3 дня. Энергетическая безопасность Турции находится под большой угрозой, а превращение Черного моря в поле боя представляет еще большую опасность», – отмечает издание.
Газета приводит мнение адмирала Сонера Полата, который напоминает, как турецкий флот в угоду требованиям НАТО наращивал силы в Черном море вопреки национальным интересам.
«Они втянули Турцию в Черное море, ссылаясь на «советскую угрозу». Они даже построили базу подводных лодок в Эрегли. Что произошло, когда мы оказались заперты в Черном море? Они оставили всю инициативу в Эгейском и Восточном Средиземноморье Греции. Затем Греция начала использовать эти районы против нас, отстаивая свой суверенитет в миссиях НАТО».
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев в своём блоге указывает, как Москва могла бы отреагировать на игру Эрдогана с бандеровцами.
«Сейчас в Мраморном море вовсю проходит ходовые испытания новенький флагманский корабль ВМС Украины корвет УРО «Иван Мазепа» с обученным украинским экипажем. Его уничтожение нанесло бы страшный удар по всему украинскому политикуму и общественному мнению, убежденному, что Киев в одном шаге от победы. Технически сделать это для специалистов из России несложно. У нас для этого давно все есть и техника, и специалисты. Заодно и за РКР «Москва» бы поквитались, и за газовоз «Арктик Метагаз».
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