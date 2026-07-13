«Икона» с дроном вместо Христа – не просто кощунство, а смертный приговор

Михаил Рябов.  
13.07.2026 11:50
  (Мск) , Донецк
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Советник министра обороны Украины террорист и убийца Сергей Стерненко опубликовал изображение, на котором Богородица прижимает к себе беспилотник вместо младенца Христа. Надпись на «иконе» гласит: «Боже, благослови священный русорез».

Всё это – продолжение пути, начавшегося с распиленного Поклонного креста в Киеве незадолго до Евромайдана, заявил «ПолитНавигатору» руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Советник министра обороны Украины террорист и убийца Сергей Стерненко опубликовал изображение, на котором Богородица...

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«Русорез» – это украинский новояз, обозначающий физическое уничтожение этнических русских, по аналогии с «серборезом» – специальным ножом с перчаткой, которым хорватские усташи вырезали сербов в годы Второй мировой войны.

Советник министра обороны страны, которая получает миллиарды долларов западной помощи, публично благословляет этноцид. И делает это с помощью образа, который для православных христиан является святыней. Это не просто кощунство – это идеологическая программа, возведённая в ранг государственной политики.

Эта «икона» – не случайность. Она стала закономерным итогом пути, который Украина выбрала более десяти лет назад. 17 августа 2012 года активистка движения Femen Инна Шевченко с помощью бензопилы спилила поклонный крест в центре Киева – у мемориала жертвам сталинских репрессий. Крест стоял на холме над Майданом Незалежности. Та акция была совершена в знак солидарности с экстремистками из Pussy Riot. За этим актом вандализма последовал Майдан. А за Майданом – война. Миллионы убитых, искалеченных и изувеченных. Теперь на месте того креста – «икона» с беспилотником.

Оксана Шачко, одна из основательниц Femen, также участвовавшая в акции с распилом креста, бежала в Европу. В 2018 году, уже в Париже, после двух неудачных попыток, она покончила с собой. Оставила записку: «Вы все – фейк».

Сначала спилили крест – и полилась кровь. Потом нарисовали «икону» с дроном – и кровь продолжает литься. Стерненко и его единомышленники святотатствуют. Но «Бог поругаем не бывает». Те, кто сегодня благословляет «священный русорез», уже подписали себе приговор. У них будет тот же конец, что и у той, что распилила крест. И это не проклятие – это закон», – заявил Муратов.

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