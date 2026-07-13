«Бешеные европейские животные» руками озверевших бандеровцев заливают ров между Украиной и Россией кишками и кровью русских детей.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у Лондона была возможность применить какую-то большую нейтронную бомбу, чтобы все наши заводы, достижения, метрополитен, дороги остались, а народ исчез – моментально бы привели в действие. Нам это нужно знать и помнить.

Если на Белгородчине ребёнок едет на велосипеде, и дрон, выискивая цель, бьёт по нему, ребёнок тяжело ранен, потом умирает – это что? Ведь видно, что ребёнок, 13 лет. Да даже обычный человек, он не в форме.

Война идёт на уничтожение. Мы ведём СВО. Но я говорю это абсолютно без сарказма. Такова наша генетика, что русских надо довести, чтобы мы начали. И Путин, говоря о том, что мы ещё не начинали – речь идёт не о том, что мы ядерную бомбу бросим, нет, конечно. Но хотелось бы уже начать», – сказал Сладков.