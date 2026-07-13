«Уже ведём войну против нашего уничтожения» – Сладков
«Бешеные европейские животные» руками озверевших бандеровцев заливают ров между Украиной и Россией кишками и кровью русских детей.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы у Лондона была возможность применить какую-то большую нейтронную бомбу, чтобы все наши заводы, достижения, метрополитен, дороги остались, а народ исчез – моментально бы привели в действие. Нам это нужно знать и помнить.
Если на Белгородчине ребёнок едет на велосипеде, и дрон, выискивая цель, бьёт по нему, ребёнок тяжело ранен, потом умирает – это что? Ведь видно, что ребёнок, 13 лет. Да даже обычный человек, он не в форме.
Война идёт на уничтожение. Мы ведём СВО. Но я говорю это абсолютно без сарказма. Такова наша генетика, что русских надо довести, чтобы мы начали. И Путин, говоря о том, что мы ещё не начинали – речь идёт не о том, что мы ядерную бомбу бросим, нет, конечно. Но хотелось бы уже начать», – сказал Сладков.
«[Что расскажешь про ЗАЭС?] Город уничтожают, кошмарят жителей, пытаются уехать. А ведь там лишних людей не так много. Там работники АЭС. Бьют, бьют, убивают. Убили женщину на остановке, стояла, ждала автобус – прилетел коптер, убил. Но это же не опорный пункт!
Всё сводится к тому, что бешеные животные из Европы дают возможность этим закодированным украинцам (которые тоже не прочь «повеселиться» на крови русского народа), они так же убивают просто людей.
Европа добивается того, чтобы между Украиной и Россией (которая неминуемо должна быть вместе, всё равно будет вместе), получается пока что – они этот ров создали между нашими народами и заливают его кровью и кишками, и внутренностями наших убитых детей и обычных мирных жителей, превращая всё в ненависть», – добавил военкор.
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