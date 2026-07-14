Сестра сенатора-террориста Грэма пообещала продолжить его дело. Трамп одобрил

Анатолий Лапин.  
14.07.2026 09:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Место умершего американского сенатора-русофоба, признанного в России террористом, Линдси Грэма временно займет его родная сестра Дарлин Грэм Нордон.

Соответствующий приказ подписал губернатор Южной Каролины Генри Макмастер после того, как сделать это попросил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Место умершего американского сенатора-русофоба, признанного в России террористом, Линдси Грэма временно займет его родная...

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Дарлин Грэм не занималась ранее публичной политикой – она работала в штабе своего брата. Линдси и Дарлин были близки с детства – они рано лишились родителей, и покойный сенатор удочерил сестру, став ее опекуном. При этом, на церемонии представления губернатором она заявила, что продолжит дело своего покойного брата-русофоба:

«Я хочу поблагодарить губернатора за то, что он выбрал меня на оставшийся срок полномочий Линдси. Это такая честь. Линдси всегда был рядом со мной, а теперь я буду рядом с ним… Для меня большая честь завершить часть его важной работы, и я обещаю в течение следующих нескольких месяцев усердно трудиться, чтобы поддержать президента и продолжить дело моего брата».

Известно, что Линдси Грэм лоббировал введение против России серьезного пакета «адских санкций», предусматривающих наложение 500%-х пошлин на сотрудничающие с РФ страны и компании.

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English version :: Читать на английском Сестра сенатора-террориста Грэма пообещала продолжить его дело. Трамп одобрил

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