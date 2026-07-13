Минск проигрывает любому областному центру России – Трухан

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Белорусская элита много зарабатывает на многовекторности и посредничестве между Западом и Россией, но не вкладывается в развитие своих территорий.

Об этом в интервью военному эксперту Олегу Шаландину заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусская народно-хозяйственная элита хочет на этом мосте между Россией и Западом заработать, на*бывая на поставках нефтепродуктов, удобрений и так далее. Но это тоже все до поры до времени, потому что это тоже все обрезается очень легко. Белоруссия будет беднеть и нищать. Что, в принципе, и происходит. Вы можете еще 15 блогеров купить, дать им три драника и два стакана водки, чтоб они приехали и рассказали, как Белоруссия п**дата», – сказал Трухан.