Минск проигрывает любому областному центру России – Трухан

Максим Столяров.  
13.07.2026 20:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Запад, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Белорусская элита много зарабатывает на многовекторности и посредничестве между Западом и Россией, но не вкладывается в развитие своих территорий.

Об этом в интервью военному эксперту Олегу Шаландину заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская элита много зарабатывает на многовекторности и посредничестве между Западом и Россией, но не...

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«Белорусская народно-хозяйственная элита хочет на этом мосте между Россией и Западом заработать, на*бывая на поставках нефтепродуктов, удобрений и так далее.

Но это тоже все до поры до времени, потому что это тоже все обрезается очень легко.

Белоруссия будет беднеть и нищать. Что, в принципе, и происходит. Вы можете еще 15 блогеров купить, дать им три драника и два стакана водки, чтоб они приехали и рассказали, как Белоруссия п**дата», – сказал Трухан.

«Но Минск уже проигрывает чуть ли не любому областному центру. Даже если вы рассказываете, что Россия – это только Москва. Москва для вас – вообще космос недостижимый.

А так Минск проигрывает уже любому областному центру. Я их много проездил, посмотрел. А этнических деревень у нас тоже богато, а замков сколько – не сосчитать», – добавил он.

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