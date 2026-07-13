«Это не простая демонстрация!» – Макрон объявил о начале манёвров перед вторжением иностранного контингента на Украину

Вооружённый контингент «коалиции желающих» на Украине не будет исключительно мониторинговым.

Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый столп этой коалиции – это поддержка военных сил. Второй столп –это поддержка многосторонних контингентов, который будет развёрнут после прекращения огня на Украине – на море, в воздухе и на суше. И этот союз будет иметь чисто оборонительную цель, но не будет механизмом мониторинга прекращения, а – наоборот будет демонстрацией гарантий обеспечения необратимости прекращения боевых действий.

Безопасное восстановление воздушно-морского сообщения будет составляющей этих гарантий.

В-третьих, приняты меры предотвращения дальнейшего нападения со стороны России и реагирования в случае, если Россия решит атаковать снова. Эти гарантии не предназначены для наступления или эскалации. Они направлены исключительно на предотвращение любой дальнейшей агрессии», – вещал Макрон.