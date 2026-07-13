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Британские спецслужбы не остановят атаки на Крым. Пресечь террор может только показательная ликвидация ряда организаторов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они идут, и они будут, они никуда не денутся… Добиться эффекта паники. Крым… – республика, которая сама не так давно вошла в состав России, и глупо полагать, что на два миллиона человек нет людей, купленных предателей, трусов, идиотов. Естественно, всегда они есть. И сейчас этот элемент, как бактерии возбуждаются в болезнетворной среде, они сейчас будут подниматься вверх. На это тоже расчёт. И, наконец, расчёт на то, что у кого-то не выдержит психика наверху. И люди, которые, на самом деле, наши враги, которые при деньгах, при власти, ждущие, когда что-то у нас начнёт происходить, зачнут гражданское неповиновение», – заявил Артамонов.

Он вверен: британские спецслужбы всерьез взялись за Крым, и остановить их могут только точечные ликвидации главных организаторов провокаций:

«В 22-м году одесское отделение СБУ, военной разведки Украины, подписало соглашение с ЧВК, работающим с МI-6, фактически составленного из отставников МI-6, на проведение диверсионных операций на территории Крыма… Их замечательная тактика «тысячи порезов». Здесь закладка фугаса, тут подрыв линии связи, тут терроризм на пляже – обстреляли пляж, погибли люди, уплыли. Хаотизация обстановки. Миллионы отдыхающих по замыслу кукловодов должны были смести власть, превратиться в бушующую толпу и воззвать к Москве: «Доколе, ну что же, мы тут все тут едва ли не погибаем?». Вот чего они хотят. Поэтому атаки не могут остановиться, они будут продолжаться… Для того чтобы такую машину сломить, необходимо сверхдействие… Нужен адресный ответ не на ВСУшников, потому что это – полицаи, это самый низовой уровень у местных гауляйтеров. Нет, надо брать кукловодов и конкретно сказать: «Вы обязательно ответите». И пусть один, двое-трое ответят. И далее – всегда у разведки есть связь. Даётся сигнал: «Вы не прекратите? Нас не интересуют ваши оловянные солдатики, кого там поставили на местности, чтобы мы их отстреливаем. Не-не, мы к вам придём».

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