«Путин пошевелил кого-то палочкой в бок» – РФ начала отрезать европейский тыл от украинского фронта

Максим Столяров.  
13.07.2026 17:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия в своих ударах по Украине, наконец, приступила к классике ведения войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в своих ударах по Украине, наконец, приступила к классике ведения войны. Об этом...

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«Наконец-то нам сказали: Россия-матушка, доброе утро, вставай, начинай колбасить. И мы сейчас нарезаем соломкой, с разрешения военного… а может, не с разрешения, а с задачи – всё-таки верховный, мне кажется, пошевелил их палочкой в бок, и получилось так, что мы теперь бьём по портам. А это и есть один из вариантов блокирования боевых действий.

То есть мы приступаем к классике в войне, мы блокируем тыл – это Европа, а фронт – это Украина. Партизанские действия – это отрезание тыла от линии фронта.

Сегодня мы как раз занялись отрезанием тыла от линии фронта. Бьём по терминалам, которые принимают грузы из Европы, бьём по пытающимся отойти пароходам с зерном. А что, они нас бьют – мы их нет, что ли? Мы бьём по складам, по предприятиям», – сказал Сладков.

«Но для того, чтобы почувствовать облегчение на линии фронта и в тылах, нам необходимо наносить такие удары достаточно долго. Чем мы сейчас и занимаемся. Мы уже по сводкам видим, что воздействие уплотняется» – добавил военкор.

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