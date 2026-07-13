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«Коалиция желающих» последует примеру Дональда Трампа и передаст Украине лицензии на свои антибаллистические ракеты.

Об этом на совместной с просроченным Зеленским пресс-конференции заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь мы решили создать новую интегрированную коалицию «антибаллистической обороны», в которую объединились восемь стран. Это поможет продвигать и усиливать украинскую антибаллистическую оборону, предоставляя ей то, что необходимо, также дать возможность нового производства под лицензию. В этом контексте мы приветствуем решение Трампа дать лицензию на ракеты-перехватчики «Пэтриот»», – вещал петух.