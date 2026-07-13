Макрон объявил о создании «антибаллистической коалиции» для Украины

Максим Столяров.  
13.07.2026 21:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 411
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


«Коалиция желающих» последует примеру Дональда Трампа и передаст Украине лицензии на свои антибаллистические ракеты.

Об этом на совместной с просроченным Зеленским пресс-конференции заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коалиция желающих» последует примеру Дональда Трампа и передаст Украине лицензии на свои антибаллистические ракеты....

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«Теперь мы решили создать новую интегрированную коалицию «антибаллистической обороны», в которую объединились восемь стран. Это поможет продвигать и усиливать украинскую антибаллистическую оборону, предоставляя ей то, что необходимо, также дать возможность нового производства под лицензию.

В этом контексте мы приветствуем решение Трампа дать лицензию на ракеты-перехватчики «Пэтриот»», – вещал петух.

«Мы также решили дать лицензию на наши ракеты и создать пул возможностей наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические ракеты.

И именно в этом ключе работает флагманский проект «Freya», к которому присоединятся многие производители, и это может создать дополнительные предложения и для нас, и для Украины», – объявил Макрон.

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English version :: Читать на английском Макрон объявил о создании «антибаллистической коалиции» для Украины

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