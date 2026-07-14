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Шайка Зеленского заинтересована спровоцировать Россию на жёсткий акт возмездия, чтобы не допустить проведения выборов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень серьёзное ухудшение неизбежно будет в конце июля. Оно сыграет ещё худшую роль для власти, которая сейчас выгребает только за счёт видимого успеха «дипстрайков», больше не на чём. Внутренняя политика абсолютно провалилась. Люди теряют своё жильё. Можно до беспамятства радоваться поджогам российской нефтепереработки, но когда тебе сжигают все АЗС в прифронтовой зоне, и скоро мы будем становиться в такие же очереди, с которых смеёмся», – сказал Дроздов.

Он считает, что на выборах Зеленский неизбежно проиграет – тому же экс-главкому Валерию Залужному.