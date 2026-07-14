Зеленский готовит «апокалиптическую эскалацию», – львовский телеведущий
Шайка Зеленского заинтересована спровоцировать Россию на жёсткий акт возмездия, чтобы не допустить проведения выборов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень серьёзное ухудшение неизбежно будет в конце июля. Оно сыграет ещё худшую роль для власти, которая сейчас выгребает только за счёт видимого успеха «дипстрайков», больше не на чём.
Внутренняя политика абсолютно провалилась. Люди теряют своё жильё. Можно до беспамятства радоваться поджогам российской нефтепереработки, но когда тебе сжигают все АЗС в прифронтовой зоне, и скоро мы будем становиться в такие же очереди, с которых смеёмся», – сказал Дроздов.
Он считает, что на выборах Зеленский неизбежно проиграет – тому же экс-главкому Валерию Залужному.
«Поэтому война останется риторикой власти. Для них лучший способ избежать поражения – это просто не проводить выборы.
И тут будет играть роль ухудшения на фронте, какие-то масштабные акты возмездия, которые сделают невозможными любые выборы. Может нарисоваться какой-нибудь северный белорусский фронт. Или какой-нибудь апокалиптический сценарий с большими жертвами, типа «Орешника». Или другие форс-мажоры.
В общем, чем хуже будет стране, тем лучше будет её правителям дальше оставаться у власти. Этого не избежать», – добавил бандеровец.
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