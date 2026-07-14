Технофашист из Palantir: Если бы не я, Россия бы уже победила, а Европы не существовало бы

Елена Острякова.  
14.07.2026 15:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 596
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Американская компания «Палантир» предоставляет Украине технологии искусственного интеллекта для выявления целей на территории России, чтобы продемонстрировать «моральные преимущества» Запада.

Об этом гендиректор «Palantir» Алекс Карп заявил в интервью Матиасу Дёпфнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская компания «Палантир» предоставляет Украине технологии искусственного интеллекта для выявления целей на территории России,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Моральные стандарты и преимущества, которыми обладает Америка и Европа, возобладают. И я очень надеюсь, что Украина это докажет. Это укоренилось в истории Европы: решение моральной проблемы часто выявляет техническую проблему, о которой вы не знаете. «Палантир» – это платформа защиты данных, которая обеспечивает наши доходы. Именно поэтому украинцы так хорошо себя показали, Израиль превзошел Иран, Америка превзошла ожидания. А в сфере технологий возникает преимущество, если вы действительно побывали на поле боя», – сказал Карп.

При этом он с сожалением констатировал, что с китайскими инженерами ему есть о чем поговорить, «русскую математику» он также очень ценит,  а в Европе, которую он якобы защищает, его просто никто не поймет.

«На поле боя без систем ИИ Россия бы победила. Без технологий та сторона управляла бы Европой… Европа существует благодаря нашим технологиям. Европа в том виде, в котором мы ее знаем сейчас со всеми проблемами, не существовала бы без активного использования этих технологий», – сказал Карп.

Читайте также: «Palantir» оказался ужасно неэффективным: Иран подтвердил – полковник Трухан

Метки:

English version :: Читать на английском Технофашист из Palantir: Если бы не я, Россия бы уже победила, а Европы не существовало бы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить