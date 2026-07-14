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Американская компания «Палантир» предоставляет Украине технологии искусственного интеллекта для выявления целей на территории России, чтобы продемонстрировать «моральные преимущества» Запада.

Об этом гендиректор «Palantir» Алекс Карп заявил в интервью Матиасу Дёпфнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моральные стандарты и преимущества, которыми обладает Америка и Европа, возобладают. И я очень надеюсь, что Украина это докажет. Это укоренилось в истории Европы: решение моральной проблемы часто выявляет техническую проблему, о которой вы не знаете. «Палантир» – это платформа защиты данных, которая обеспечивает наши доходы. Именно поэтому украинцы так хорошо себя показали, Израиль превзошел Иран, Америка превзошла ожидания. А в сфере технологий возникает преимущество, если вы действительно побывали на поле боя», – сказал Карп.

При этом он с сожалением констатировал, что с китайскими инженерами ему есть о чем поговорить, «русскую математику» он также очень ценит, а в Европе, которую он якобы защищает, его просто никто не поймет.

«На поле боя без систем ИИ Россия бы победила. Без технологий та сторона управляла бы Европой… Европа существует благодаря нашим технологиям. Европа в том виде, в котором мы ее знаем сейчас со всеми проблемами, не существовала бы без активного использования этих технологий», – сказал Карп.

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