Мы должны постоянно захватывать территории и отрезать Россию от теплых морей – стратегия нациста Корчинского

Анатолий Лапин.  
13.07.2026 19:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Вся территория Украины в свое время была отвоевана у других стран, а сейчас задача украинцев – захватить часть России, отрезав ее от теплых морей.

Об этом в эфире видеоблога «Первый правый канал» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся территория Украины в свое время была отвоевана у других стран, а сейчас задача...

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«Почему-то украинцы думают, что не нужно ничего брать и ничего захватывать для того, чтобы у нас ничего не захватывали. Ну вот, Украина ничего не захватывала, в результате у нас оттяпали Крым и еще 20% территории Украины, и претендуют на всю остальную. Потому что это дурная позиция и дурная стратегия – если мы здесь не поставим ларек, это вовсе не значит, что здесь никто не поставит ларек. Нет, здесь построят супермаркеты конкуренты.

Надо ставить ларек, надо захватывать то, что плохо лежит, надо совершать экспансию. Вся территория Украины была завоевана нашими предками. Вся Украина когда-то была отобрана у других плохих людей. То есть, это не только Украина, каждая нация завоевывает себе территорию. Каждая, без исключений», – рассуждал нацист.

«То есть это надо делать, и мы понимаем, что украинская территория слишком маленькая, и надо брать то, что возможно, на западе, на востоке… Надо захватывать все, мы должны понять, что Московия должна быть отрезана от теплых морей, что мы должны туда обязательно продвинуться, что Украина продвигалась на юг, на восток всю свою историю, последнюю тысячу лет. То есть экспансия украинцев и этноса была в том направлении, она должна продолжиться», – вещал Корчинский.

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