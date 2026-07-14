Зеленский пытается вырваться из удушающих объятий Лондона – версия

Игорь Шкапа.  
14.07.2026 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 695
 
Великобритания, Дзен, Политика, США, Украина


Смена правительства, затеянная на Украине, – это попытка Зе-режима наладить отношения с Вашингтоном и ослабить британское влияние.

Об этом в беседе  с журналистом-иноагентом Александром Шелестом, ссылаясь на свои источники, заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Смена правительства, затеянная на Украине, – это попытка Зе-режима наладить отношения с Вашингтоном и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В общении Зеленского с Трампом была предпринята, как мне рассказывают, некая попытка со стороны Зеленского, его советников, ослабить хватку Лондона. Вот история про снова поднявшуюся тему. Она на пресс-конференции [Зеленского и Трампа] краем пролетела про ресурсы редкоземельные. Вот Трамп это упомянул, она действительно артикулировалась ещё раз», – сказал Павлив.

Он обратил внимание, что после увольнения из кресла премьера Юлию Свириденко намерены отправить послом в США.

«В её пользу Трамп высказался, сказал, что мне [министр финансов США, курировавший подписание ресурсной сделки] Бессент говорил – есть эта ваша девочка, прям молодец, помогла со сделкой ресурсной. И это – часть этой конфигурации, мне кажется, – попытка Зеленского, ближнего круга, выйти из совсем уж удушающих объятий Лондона через Трампа, попытаться выстроить снова какие-то балансы и противовесы.

Тем более, что от самого страшного, из-за чего они бежали в объятия Лондона полностью, трамповского требования про отвод из Донбасса, они в целом отмахались на сегодняшний день. И, значит, можно снова пытаться приблизиться к Дональду Фредовичу», – говорит эксперт.

По его словам, в целом смена правительства на Украине затеяна с целью убрать людей экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака.

«Потому что Ермак – это, всё-таки, для американцев чисто лондонский человек», – объяснил Павлив.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Зеленский пытается вырваться из удушающих объятий Лондона – версия

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить