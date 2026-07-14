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Смена правительства, затеянная на Украине, – это попытка Зе-режима наладить отношения с Вашингтоном и ослабить британское влияние.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом, ссылаясь на свои источники, заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общении Зеленского с Трампом была предпринята, как мне рассказывают, некая попытка со стороны Зеленского, его советников, ослабить хватку Лондона. Вот история про снова поднявшуюся тему. Она на пресс-конференции [Зеленского и Трампа] краем пролетела про ресурсы редкоземельные. Вот Трамп это упомянул, она действительно артикулировалась ещё раз», – сказал Павлив.

Он обратил внимание, что после увольнения из кресла премьера Юлию Свириденко намерены отправить послом в США.

«В её пользу Трамп высказался, сказал, что мне [министр финансов США, курировавший подписание ресурсной сделки] Бессент говорил – есть эта ваша девочка, прям молодец, помогла со сделкой ресурсной. И это – часть этой конфигурации, мне кажется, – попытка Зеленского, ближнего круга, выйти из совсем уж удушающих объятий Лондона через Трампа, попытаться выстроить снова какие-то балансы и противовесы. Тем более, что от самого страшного, из-за чего они бежали в объятия Лондона полностью, трамповского требования про отвод из Донбасса, они в целом отмахались на сегодняшний день. И, значит, можно снова пытаться приблизиться к Дональду Фредовичу», – говорит эксперт.

По его словам, в целом смена правительства на Украине затеяна с целью убрать людей экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака.