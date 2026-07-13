Если бандеровцы в разборках между собой смогли устроить теракт в Монако, то ничто не мешало им в Киеве приложить руку и к возможной ликвидации сенатора-террориста Линдси Грэма.

Об этом на канале MayiakUA заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Уже некоторые пишут и говорят – надо назвать улицу именем Линдси Грэма в Киеве. Послушайте, человек как раз топил за войну до последнего украинца, последние метры украинской территории. Человек преследовал прямо цели, говорил, что вы воюете за нас, он прямо называл вещи своими именами. А тут такое впечатление, что сколько украинцам ни ссы в глаза, они будут говорить, что божья роса. Представителям партии войны. … Эти стенания по поводу поддержки им Украины – да он делал то, что было выгодно США, что было выгодно ему, не более. Откаты, оплаты, сумасшедшие деньги», – негодовал Мосийчук.