«Хоть плюй в глаза: Украинцы хотят назвать улицу именем Линдси Грэма» – экс-азовец Мосийчук
Если бандеровцы в разборках между собой смогли устроить теракт в Монако, то ничто не мешало им в Киеве приложить руку и к возможной ликвидации сенатора-террориста Линдси Грэма.
Об этом на канале MayiakUA заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже некоторые пишут и говорят – надо назвать улицу именем Линдси Грэма в Киеве. Послушайте, человек как раз топил за войну до последнего украинца, последние метры украинской территории. Человек преследовал прямо цели, говорил, что вы воюете за нас, он прямо называл вещи своими именами.
А тут такое впечатление, что сколько украинцам ни ссы в глаза, они будут говорить, что божья роса. Представителям партии войны. … Эти стенания по поводу поддержки им Украины – да он делал то, что было выгодно США, что было выгодно ему, не более. Откаты, оплаты, сумасшедшие деньги», – негодовал Мосийчук.
«Поэтому – я ничего не исключаю. Он был врагом России. Могли добраться? Могли. Он был в гуще оружейных и скандалов, и разборок, и лоббизма оружейного в Украине. Могли устранить как конкуренты, так и кто-то, кому не нравилась его деятельность. То есть тоже могли. Если в Монако смогли, то почему в Киеве не смогли?», – рассуждал националист.
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