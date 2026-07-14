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Россия будет усиливать удары по портам Большой Одессы и крупнейшим городам Украины, поскольку больше не рассчитывает на компромисс с западными покровителями бандеровцев.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

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«Похоже, рассчитывали на достижение каких-то соглашений с той страной и с Западом, который, по сути, руководит Киевом. Но сейчас, как сказал Лавров, стало совсем очевидно, что они не настроены на поиск какого-то мирного решения», – указал генерал.

Решетников полагает, что теперь «наше руководство приняло какое-то решение по ужесточению» – «потому что всё очень сильно затянулось».