Генерал СВР: Всё очень сильно затянулось. Наше руководство приняло решение
Россия будет усиливать удары по портам Большой Одессы и крупнейшим городам Украины, поскольку больше не рассчитывает на компромисс с западными покровителями бандеровцев.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников.
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«Похоже, рассчитывали на достижение каких-то соглашений с той страной и с Западом, который, по сути, руководит Киевом. Но сейчас, как сказал Лавров, стало совсем очевидно, что они не настроены на поиск какого-то мирного решения», – указал генерал.
Решетников полагает, что теперь «наше руководство приняло какое-то решение по ужесточению» – «потому что всё очень сильно затянулось».
«Удары действительно стали более системные не только по Одессе, но и по Запорожью, Днепропетровску, да и по Киеву теперь участились удары, не связанные «с ответом», как у нас раньше говорили…
Все эти удары по Одессе и по другим точкам на Чёрном море – это одно из средств, чтобы остановить этот процесс, который затеяли в Киеве, по изоляции Крыма», – заявил Решетников.
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