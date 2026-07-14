Генерал СВР: Всё очень сильно затянулось. Наше руководство приняло решение

Анатолий Лапин.  
14.07.2026 13:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1842
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия будет усиливать удары по портам Большой Одессы и крупнейшим городам Украины, поскольку больше не рассчитывает на компромисс с западными покровителями бандеровцев.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

Россия будет усиливать удары по портам Большой Одессы и крупнейшим городам Украины, поскольку больше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Похоже, рассчитывали на достижение каких-то соглашений с той страной и с Западом, который, по сути, руководит Киевом. Но сейчас, как сказал Лавров, стало совсем очевидно, что они не настроены на поиск какого-то мирного решения», – указал генерал.

Решетников полагает, что теперь «наше руководство приняло какое-то решение по ужесточению» – «потому что всё очень сильно затянулось».

«Удары действительно стали более системные не только по Одессе, но и по Запорожью, Днепропетровску, да и по Киеву теперь участились удары, не связанные «с ответом», как у нас раньше говорили…

Все эти удары по Одессе и по другим точкам на Чёрном море – это одно из средств, чтобы остановить этот процесс, который затеяли в Киеве, по изоляции Крыма», – заявил Решетников.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Генерал СВР: Всё очень сильно затянулось. Наше руководство приняло решение

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить