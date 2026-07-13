Сладков предложил вспомнить «чеченские самовары» и перейти на мини-НПЗ

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В военное время имеет смысл подключить средний и малый бизнес и перераспределить нагрузку больших предприятий на частные мини-НПЗ, чтобы решить бензиновый кризис.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сейчас перенёс всё на плечи малых предприятий. Закупил бы им в Китае или произвёл станции для мини-НПЗ. Спросите у наших братьев-чеченцев, эти люди умеют. Да, тогда мы во время войны называли эти мини-заводы «самоварами», были проекты по их уничтожению в Первую и Вторую чеченскую кампании. Тогда, 95-96 гг., вдоль дорог продавался «самоварный» бензин, и если водители покупали на государственных заправках – «пальцы» стучали, как в джазовом оркестре ударник. А если они покупали бензин у частников чеченцев, которые делали это на своих самоварах, то двигатель вёл себя изумительно. Я тут в тылу на обычной заправке заправился 92-м, у меня от машины воняет, как будто я сам еду на маленьком НПЗ, где перерабатываю какой-то битум сотого разряда», – рассказал Сладков.

«Может, если большие предприятия, мы знаем все их названия, которые владеют у нас нефтепромом, рождают огромные предприятия, которые сгорели все за сараем, позволят среднему и малому бизнесу получить маленькие, карликовые лицензии и получить возможность делать бензин для народа, предприятий, для уборки урожая, но значит, мы немножко вносим коррективы в систему. Монстры, благодаря которым живёт в обычной ситуации экономика, получают себе в помощь средний и малый бизнес, который мы выкопаем сегодня на кладбище бизнеса из могил и поставим в строй», – предложил военкор.

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