Зе-банда устроила разборки за кормушку на торговле оружием

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Если в результате смены состава правительства на Украине свою должность потеряет и министр обороны Михаил Федоров, причиной будет его конфликт с членами Зе-команды из-за денежных потоков на торговле оружием.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная причина напряжения вокруг Федорова, и почему возник вопрос о возможной его замене: это связано с тем, что Федоров начал закручивать гайки на рынке оружия», – сказал Фесенко.

В его интерпретации речь идет о «наведении порядка», но если называть вещи своими именами, то это – конфликт за доступ к столь лакомому источнику доходов.

«И, похоже, что жесткие действия Федорова привели к тому, что многим разным влиятельным группировкам, связанным с президентской командой [это не понравилось], причем там даже внутри президентской команды идет внутренняя конкурентная борьба между разными лоббистами, лоббистами разных компаний. Особенно это касается рынка дронов, рынка военных беспилотников, но и в некоторых других сферах тоже идет жесткая борьба», – признал Зе-политолог.

Он добавил, что сейчас Зеленского пытаются убедить сместить Федорова. При этом он добавил, что речь идет о людях как в Зе-офисе, так и в правительстве, и фракции «Слуга народа».