Санкции против России, призванные ослабить Москву, превратились в яблоко раздора внутри самой Европы.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

14 июля в суде Франкфурта началось слушание, которое может стать прецедентным для всей Европы. Deutsche Bank требует от немецкого концерна Linde около 260 миллионов евро компенсации – арестованных в России активов. Итальянский UniCredit подал отдельный иск почти на 450 миллионов евро.

Commerzbank требует около 100 миллионов. А BayernLB и LBBW потеряли 270 и 50 миллионов соответственно. Общая сумма претензий – больше миллиарда.

Европейские банки судятся с европейской компанией из-за убытков, которые им принесли европейские же санкции. Брюссель, как всегда, в сторонке – он просто создал условия, а расхлёбывать предоставил своим же бизнесменам.

Как это было. В 2021 году «Газпром» и «РусГазДобыча» создали «Русхимальянс» для строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Подрядчиком выступила Linde Engineering. «Русхимальянс» перечислил Linde больше миллиарда евро аванса. Банки, включая Deutsche Bank и UniCredit, выпустили гарантии авансовых платежей и исполнения контракта. В 2022 году ЕС ввёл санкции. Linde остановил работы. «Русхимальянс» расторг контракт и потребовал вернуть аванс. Банки отказались платить – сослались на санкции. Российские суды арестовали их активы на миллиард евро. Теперь банки требуют эти деньги с Linde.

Суть претензий проста: банки утверждают, что убытки возникли из-за того, что Linde нарушил контракт, остановив проект. Linde ссылается на форс-мажор – санкции ЕС. Исход дела может стать прецедентом для десятков аналогичных споров. Теперь европейский бизнес начинает использовать суды, чтобы определить, кто именно должен платить за политические решения последних лет.

Это идеальная иллюстрация того, как санкционная политика Европы пожирает саму себя. Брюссель создал механизм, который бьёт по своим же компаниям.

«Русхимальянс» тем временем строит завод в Усть-Луге с другими подрядчиками. Российская экономика адаптируется. Европейская – продолжает раздирать себя изнутри. И этот процесс только начинается. Потому что санкции – это бумеранг. И он всегда возвращается к тому, кто его запустил.