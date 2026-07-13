Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне выборов в Конгресс США американцы будут не только поощрять удары по России, но и принуждать к уступкам бандеровцев, опасается бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«И Венесуэла, и Иран были предприняты для того, чтобы перебить пленки Эпштейна. Теперь нужно перебить то, чем перебивали. И вариантов есть два: или новая война рядом, на Кубе, или мир в Украине», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По мнению Луценко, вариант со сделкой «за чужой счет – Украины», для американцев предпочтительнее.

«Это будет победой Трампа, который понесет ее к своим избирателям. И скажет, что я же обещал сделать – Украина устояла, Украина платит деньги, Украина сдала все недра. И Украина под моим давлением вместе с Россией, где мой друг Вова, подписала мирное соглашение. Я внес свой вклад в мировые периоды, я великий победитель… А прекращение войны для них очень важно. Они хотят торговать с Россией. Они хотят прекратить войну и возобновить торговлю с Россией, потому что это ответит на их внутренние экономические упадки. Они хотят снова раскручивать экономику, восстановив огромный российский рынок. И снова не думать, чем это аукнется потом», – страдает Луценко.

Читайте также: Трамп не собирается останавливать войну, потому что зарабатывает на ней – Бортник.