Всё готово для высадки десанта НАТО на Украине – Стармер
Страны НАТО уже готовы разместить на Украине свои войска в течение нескольких дней – сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Об этом заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я вспоминаю первые встречи этой коалиции в начале 2025 года – я горжусь большим прогрессом!
У нас есть чёткий план о развёртывании многонациональных сил на Украине. 25 наций принимают в этом участие, они готовы развернуться буквально через несколько дней после прекращения огня», – сказал Стармер.
«У нас были и точки падения, и точки взлёта, но каждый раз мы продвигались вперёд! Мы увеличили военную поддержку Украины.
И я хотел бы подтвердить, что Британия также примет участие в предоставлении этих 90 миллиардов евро, которые пообещал ЕС. Мы откроем дополнительный кредит для Украины.
Речь также о создании антибаллистической коалиции», – добавил он.
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