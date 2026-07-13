Всё готово для высадки десанта НАТО на Украине – Стармер

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Страны НАТО уже готовы разместить на Украине свои войска в течение нескольких дней – сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я вспоминаю первые встречи этой коалиции в начале 2025 года – я горжусь большим прогрессом! У нас есть чёткий план о развёртывании многонациональных сил на Украине. 25 наций принимают в этом участие, они готовы развернуться буквально через несколько дней после прекращения огня», – сказал Стармер.