Всё готово для высадки десанта НАТО на Украине – Стармер

Вадим Москаленко.  
13.07.2026 22:53
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Страны НАТО уже готовы разместить на Украине свои войска в течение нескольких дней – сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО уже готовы разместить на Украине свои войска в течение нескольких дней –...

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«Когда я вспоминаю первые встречи этой коалиции в начале 2025 года – я горжусь большим прогрессом!

У нас есть чёткий план о развёртывании многонациональных сил на Украине. 25 наций принимают в этом участие, они готовы развернуться буквально через несколько дней после прекращения огня», – сказал Стармер.

«У нас были и точки падения, и точки взлёта, но каждый раз мы продвигались вперёд! Мы увеличили военную поддержку Украины.

И я хотел бы подтвердить, что Британия также примет участие в предоставлении этих 90 миллиардов евро, которые пообещал ЕС. Мы откроем дополнительный кредит для Украины.

Речь также о создании антибаллистической коалиции», – добавил он.

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