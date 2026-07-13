«Условия мира определим только мы и Киев, а не Москва» – Мерц

Вадим Москаленко.  
13.07.2026 23:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Германия намерена продолжать поддержку Украины и добиваться капитуляции России.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия намерена продолжать поддержку Украины и добиваться капитуляции России. Об этом заявил федеральный канцлер...

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«На что будут похожи гарантии безопасности – это решит не Москва, а Украина и её партнёры. И Германия, немецкий парламент решат, когда это будет нужно, каков будет вклад Германии.

Мы решили, что и в этом, и в следующем году будем продолжать поддерживать Украину на уровне 70 миллиардов евро ежегодно», – сказал Мерц.

«И важно работать над противовоздушной обороной Украины. Германия – самый большой инвестор в этой области. Я призываю остальных сделать всё возможное для того, чтобы поддержать украинскую ПВО.

Также мы обсудили вопрос, как Украине лучше подготовиться к зиме, если война продолжится. Германия предоставит всю нужную помощь», – подытожил канцлер.

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