«Условия мира определим только мы и Киев, а не Москва» – Мерц
Германия намерена продолжать поддержку Украины и добиваться капитуляции России.
Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На что будут похожи гарантии безопасности – это решит не Москва, а Украина и её партнёры. И Германия, немецкий парламент решат, когда это будет нужно, каков будет вклад Германии.
Мы решили, что и в этом, и в следующем году будем продолжать поддерживать Украину на уровне 70 миллиардов евро ежегодно», – сказал Мерц.
«И важно работать над противовоздушной обороной Украины. Германия – самый большой инвестор в этой области. Я призываю остальных сделать всё возможное для того, чтобы поддержать украинскую ПВО.
Также мы обсудили вопрос, как Украине лучше подготовиться к зиме, если война продолжится. Германия предоставит всю нужную помощь», – подытожил канцлер.
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