«Условия мира определим только мы и Киев, а не Москва» – Мерц

Германия намерена продолжать поддержку Украины и добиваться капитуляции России.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На что будут похожи гарантии безопасности – это решит не Москва, а Украина и её партнёры. И Германия, немецкий парламент решат, когда это будет нужно, каков будет вклад Германии.

Мы решили, что и в этом, и в следующем году будем продолжать поддерживать Украину на уровне 70 миллиардов евро ежегодно», – сказал Мерц.