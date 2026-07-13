Опять меня не слушают: необходимо добить Россию! – типичный британский подполковник

Елена Острякова.  
13.07.2026 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 464
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Западу нельзя останавливать украинский конфликт, пока он не уничтожит Россию.

Об этом отставной подполковник Глен Грант заявил в интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу нельзя останавливать украинский конфликт, пока он не уничтожит Россию. Об этом отставной подполковник...

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«Я думаю, даже если все закончится сегодня, у нас все еще будут проблемы с Россией, потому что мы нанесли недостаточно урона… Мы должны полностью победить Россию», – сказал Грант.

Он боится, что Запад остановится и не даст России полностью развалиться.

«Мой хрустальный шар говорит мне, что Россия развалится, но недостаточно сильно. Другими словами, Запад отпустит ее, потому что боится возможного дробления.

И мы будем праздновать слишком рано, как мы слишком часто делали. Мы позволим им уйти, и они вернутся», – рассуждал Грант.

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English version :: Читать на английском Опять меня не слушают: необходимо добить Россию! – типичный британский подполковник

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