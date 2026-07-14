Республиканцы завалили президента США Дональда Трампа требованиями расследовать внезапную смерть сенатора-террориста Линдси Грэма вскоре после посещения Киева.

Об этом в интервью бежавшей с Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенаторы находятся под, знаете, особым контролем медицинским. Хотят они того или нет, они регулярно находятся под наблюдением врачей. Особенно такие фигуры, как Линдси Грэм…

С этой точки зрения действительно падает подозрение на неестественность этой смерти. Ну что, 71 год? Это не так много по американским меркам, друзья мои, о чём вы говорите? Средняя продолжительность жизни мужчины в Америке – 84 года, женщины – 86. Поэтому Линдси Грэм никак не мог – он и в спортивные комплексы ходил, короче, исключено полностью вот так вот внешне…

Будет ли экспертиза? 100%. Требуют очень, закидали Трампа требованием, сами республиканцы – требуем расследования и публичности, чтоб показали всё. И будет очень серьёзное расследование. Это займёт немножко времени, но оно будет 100% проведено.

И не в пользу Трампа, зная, скрывать это. Напротив, он должен показать миру, насколько он и его окружение подвержены атакам врагов Америки. Это в пользу Трампа было бы, если бы он обнародовал это», – заявил Пинкус.