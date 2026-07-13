Алиев издевательски высмеял Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издевательски прокомментировал судьбу признанного иноагентом российского политолога Сергея Маркова и уволенного с должности замдиректора ТАСС Михаила Гусмана.

Год назад они приехали в занятый азербайджанскими войсками Карабах и демонстрировали подобострастие Алиеву, хотя в это же время в Баку томились десятки граждан России, по беспределу арестованных азербайджанскими властями на фоне конфликта из-за сбитого самолёта. Спустя год Гусман вновь появился на мероприятии в Шуше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Гусман) выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне, его убрали с занимаемой должности в организации, которой он посвятил не одно десятилетие, которую по существу возглавлял и сделал очень многое, чтобы ТАСС развивался», – сказал Алиев.

Вспомнил он, издевательски хихикая, и политолога-иноагента Сергея Маркова.

«У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай Бог, конечно. Дай ему Бог здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президенту Азербайджана, а другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивный комментарий в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен», – обратился Алиев к российскому журналисту Наумову.

Наумов, так же рассыпаясь в комплиментах, спрашивал его о российско-азербайджанских отношениях. Алиев сухо ответил, что они «полностью нормализованы», и Баку их «очень ценит». Но оценить роль России на Южном Кавказе он затруднился