Где наш могучий флот, почему он не заблокировал Одессу? – полковник Пинчук

Анатолий Лапин.  
14.07.2026 13:05
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Одесса, Россия


У общественности возникают вопросы по поводу действий Черноморского флота, который в начале СВО контролировал остров Змеиный, а после «жестов доброй воли» ограничивается ракетными ударами по портам Большой Одессы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

У общественности возникают вопросы по поводу действий Черноморского флота, который в начале СВО контролировал...

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«То, что по Одессе ведётся какая-то работа, ну, наверное, это хорошо. Вопрос только, на который до конца нет ответа, я думаю, ни у кого – а какова функция всё-таки могучего флота, в частности Черноморского? Который создан для того, чтобы заниматься блокадами, перерезанием логистики и высадкой десанта, и морскими баталиями в том числе? Как он там трансформируется под текущую боевую деятельность?

У нас по Одессе-то была совсем другая обстановка. Контроль Змеиного, даже та же зерновая сделка, а сейчас просто какие-то удары. Вот вещь такая, мягко говоря, несоотносимая», – сказал Пинчук.

По его словам, «разблокировать Крым не удастся ударами по Одессе».

«Удастся его только понижением или сломом боевых возможностей противника в целом. А это осуществляется другими силами, средствами и процессами», – заявил Пинчук.

Ранее он отмечал, что эффективность ударов по Киеву оценивается очень просто – может ли враг потом бить по России или нет.

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English version :: Читать на английском Где наш могучий флот, почему он не заблокировал Одессу? – полковник Пинчук

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