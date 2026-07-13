«Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива Киеву!» – Антибандеровский марш в Варшаве
В воскресенье в столице Польши прошел «Волынский марш» против продолжения помощи Украине.
Об этом сообщила пресс-служба партии «Конфедерация», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Марш был приурочен ко дню памяти жертв Волынской резни 1943 года, в ходе которой бандеровцы убили десятки тысяч мирных поляков.
Акция собрала около трёхсот человек, которые скандировали лозунги «Поляк в Польше – хозяин» и «Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива!» для Украины.
Маршрут демонстрация стартовал на площади Трех Крестов и далее пролегл к президентскому дворцу.
При этом протестующие подчёркивают, что акция не является проявлением враждебности к украинскому народу, а призывом к пересмотру государственной политики, которая игнорирует интересы поляков и историческую справедливость.
Они настаивают, что прежде, чем продолжать помогать Украине, необходимо урегулировать сложные исторические вопросы, включая эксгумацию и захоронение жертв Волынской резни, доступ к местам массовых захоронений и признание ответственности за преступления бандеровцев.
Напомним, по случаю годовщины Волынской резни президент Польши Кароль Навроцкий назвал украинский национализм злом, и пообещал, что Варшава не забудет его преступлений.
Также накануне обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко выразил опасение, что на волне растущей ненависти в Польше могут начаться антиукраинские погромы.
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