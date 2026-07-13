«Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива Киеву!» – Антибандеровский марш в Варшаве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В воскресенье в столице Польши прошел «Волынский марш» против продолжения помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Конфедерация», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Марш был приурочен ко дню памяти жертв Волынской резни 1943 года, в ходе которой бандеровцы убили десятки тысяч мирных поляков.

Акция собрала около трёхсот человек, которые скандировали лозунги «Поляк в Польше – хозяин» и «Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива!» для Украины.

Маршрут демонстрация стартовал на площади Трех Крестов и далее пролегл к президентскому дворцу.

При этом протестующие подчёркивают, что акция не является проявлением враждебности к украинскому народу, а призывом к пересмотру государственной политики, которая игнорирует интересы поляков и историческую справедливость.

Они настаивают, что прежде, чем продолжать помогать Украине, необходимо урегулировать сложные исторические вопросы, включая эксгумацию и захоронение жертв Волынской резни, доступ к местам массовых захоронений и признание ответственности за преступления бандеровцев.

Напомним, по случаю годовщины Волынской резни президент Польши Кароль Навроцкий назвал украинский национализм злом, и пообещал, что Варшава не забудет его преступлений.

Также накануне обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко выразил опасение, что на волне растущей ненависти в Польше могут начаться антиукраинские погромы.