«Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива Киеву!» – Антибандеровский марш в Варшаве

Константин Серпилин.  
13.07.2026 14:28
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Польша, Украина


В воскресенье в столице Польши прошел «Волынский марш» против продолжения помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Конфедерация», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В воскресенье в столице Польши прошел «Волынский марш» против продолжения помощи Украине. Об этом...

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Марш был приурочен ко дню памяти жертв Волынской резни 1943 года, в ходе которой бандеровцы убили десятки тысяч мирных поляков.

Акция собрала около трёхсот человек, которые скандировали лозунги «Поляк в Польше – хозяин» и «Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива!» для Украины.

Маршрут демонстрация стартовал на площади Трех Крестов и далее пролегл к президентскому дворцу.

При этом протестующие подчёркивают, что акция не является проявлением враждебности к украинскому народу, а призывом к пересмотру государственной политики, которая игнорирует интересы поляков и историческую справедливость.

Они настаивают, что прежде, чем продолжать помогать Украине, необходимо урегулировать сложные исторические вопросы, включая эксгумацию и захоронение жертв Волынской резни, доступ к местам массовых захоронений и признание ответственности за преступления бандеровцев.

Напомним, по случаю годовщины Волынской резни президент Польши Кароль Навроцкий назвал украинский национализм злом, и пообещал, что Варшава не забудет его преступлений.

Также накануне обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко выразил опасение, что на волне растущей ненависти в Польше могут начаться антиукраинские погромы.

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English version :: Читать на английском «Ни грамма боеприпасов, ни литра топлива Киеву!» – Антибандеровский марш в Варшаве

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