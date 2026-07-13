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«Организация экономического сотрудничества и развития» (OECD) опубликовала отчёт «Индекс политики в отношении малых и средних предприятий на Западных Балканах и в Турции».

Согласно документу, число граждан Албании, проживающих за границей, в 2014 году превысило 1,2 миллиона человек, при том, что в стране сейчас проживают 2,8 миллионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Албанцев, перебравшихся жить и работать за рубеж, стало на 230 000 больше, чем в 2015 году. Уровень эмиграции достиг 31,1%, что является вторым по величине показателем на Западных Балканах после Косово.

Авторы доклада делают прогноз о том, что подобная тенденция, вероятнее всего, сохранится. В частности, опрос 2023 года показал, что почти две трети трудоспособного населения (около 67%) рассматривали бы возможность эмиграции, если бы она представилась им, а около 13% заявили, что, скорее всего, уедут в ближайшие годы.

Всё большее число увольнений приходится на высококвалифицированных специалистов, что усиливает давление на компании, ищущие специализированный персонал. Около 95% опрошенных компаний призвали правительство принять более решительные меры для удержания талантливых специалистов в стране и решения проблем на рынке труда.

В то же время, оставшееся в Албании население быстро стареет. Средний возраст увеличился с 35,5 лет в 2011 году до 44,3 лет в 2024 году. В настоящее время каждый пятый житель страны достиг 65 лет и старше. Только за период с 2024 по 2025 годы число людей в возрасте 65 лет и старше увеличилось более чем на 21 000 человек.

За тот же период число молодых людей в возрасте 15-29 лет сократилось более чем на 18 000 человек. Сочетание эмиграции и старения населения привело к сокращению численности трудоспособного населения на 18,3% по сравнению с 2011 годом.

В 2024 году только 1,6% людей в возрасте от 25 до 64 лет участвовали в программах образования или профессиональной подготовки на албанском языке. Это составляет всего 12% от среднего показателя по Европейскому союзу, где участие достигло 13,3%.

Уровень безработицы в 2024 году в Албании остался на уровне 9,4%, а долгосрочная безработица составила 6,6% по сравнению с 1,9% в ЕС.

При этом вместо того, чтобы решать проблемы своего общества, албанское руководство носится с популистскими идеями о вступлении в ЕС и поддерживает экспансионистские настроения своих соплеменников в Сербии, Северной Македонии и Черногории.