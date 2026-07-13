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Украина не сможет быстро запустить производство американских ракет ПВО «Патриот», даже если президент США Дональд Трамп не забудет, как это часто бывало раньше, что он пообещал лицензию на ник украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому.

Об этом отставной подполковник Глен Грант заявил в интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если предположить, что ему не позволят это забыть, и процесс продолжится, это не будет делом 5 минут. Понимаете, нельзя просто так взять и начать их производить. Ведь, помимо специализированных инструментов, нужно найти правильных инженеров», – сказал Грант.

Он считает, что проект состоится, только если поставить во главе американца.