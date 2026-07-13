Без американского начальника украинцы не смогут производить «Патриоты» – английский подполковник

Елена Острякова.  
13.07.2026 15:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина не сможет быстро запустить производство американских ракет ПВО «Патриот», даже если президент США Дональд Трамп не забудет, как это часто бывало раньше, что он пообещал лицензию на ник украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому.

Об этом отставной подполковник Глен Грант заявил в интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет быстро запустить производство американских ракет ПВО «Патриот», даже если президент США...

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«Если предположить, что ему не позволят это забыть, и процесс продолжится, это не будет делом 5 минут. Понимаете, нельзя просто так взять и начать их производить. Ведь, помимо специализированных инструментов, нужно найти правильных инженеров», – сказал Грант.

Он считает, что проект состоится, только если поставить во главе американца.

«Думаю, это можно сделать в кратчайшие сроки, если создать проектный офис и поставить во главе того, кто уже имел подобный опыт. Привлечь американца из офиса по программе «Патриот», нанять его в качестве руководителя проекта, а затем задействовать 4-5 компаний, обладающих профильной экспертизой», – сказал Грант.

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English version :: Читать на английском Без американского начальника украинцы не смогут производить «Патриоты» – английский подполковник

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