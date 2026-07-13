Россия начала спецоперацию на Украине не без причин, а потому, что имела серьезные опасения по поводу своей безопасности, на которые закрывал глаза Запад.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил профессор Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторжение в феврале 2022 года стало абсолютным шоком. Но мы понимаем контекст и причины. И история не началась 24 февраля 2022 года… Опасения России по поводу безопасности не были приняты во внимание не только с точки зрения их обоснованности, но и сама идея о том, что у России есть законные опасения по поводу безопасности, уже рассматривалась как «позиция Москвы», – заявил Саква.

Профессор также раскритиковал низкий уровень западной дипломатии.

«Язык, который приводит к огрублению и опошлению, вроде того, что позволял себе, например, Джо Байден. Человек, который на протяжении всей своей политической карьеры считался экспертом по внешней политике, тем не менее, позволял себе самые грубые выражения. Язык, который при Пите Хегсете и Дональде Трампе достиг абсолютного предела. Такие слова, как «отбросы» отражают лексику Байдена, когда он говорит о зле, и о том, что этот человек, то есть Путин, не может оставаться у власти. Это полное сведение всего к сугубо персонализированному взгляду на мир. «Путинская Россия, Путин делает то, Путин делает это». Но в России есть огромный истеблишмент, очень давние дипломатические традиции, группы фракций и институты, которые вносят свой вклад в широкие политические дебаты о том, какой должна быть политика».

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