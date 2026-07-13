«Начнётся сущий кошмар. Русские разнесут Киев оптоволокном» – Мосийчук о наступлении РФ на Черниговщину

Вадим Москаленко.  
13.07.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если ВС РФ на Черниговском направлении прорвутся к Нежину или Крутам, начнётся самый настоящий кошмар.

Об этом на канале MayiakUA заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВС РФ на Черниговском направлении прорвутся к Нежину или Крутам, начнётся самый настоящий...

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Он прокомментировал тревожные заявления секретаря оборонного комитета Верховной рады Романа Костенко о том, что после выборов в Госдуму русские пойдут в наступление на Черниговщину

«Не знаю, почему они привязываются именно к выборам в Госдуму, наверное, из-за того, что считают, что после этого Путин может объявить мобилизацию. Но я скажу точно: Черниговское направление составляет большую опасность для Украины. Фронт продавливается везде.

Если он будет продавлен на Черниговщине, и противник дойдёт до Нежина куда-то или до Крут, то оттуда смогут доставать оптоволокном, оптоволоконными дронами накрывать Киев. Вы представляете, какой кошмар начнётся?

Есть ли ресурс? Они могут объявить мобилизацию, могут корейцев задействовать, ещё кого-то», – тревожился Мосийчук.

«Если говорить о Чернигове и о всех других вещах, нас потчуют цирковыми номерами по замене премьеров. В блядюшнике двигают кровати, вместо того чтобы выгнать блядей и разрушить сам публичный дом, вместо этого изображают бурную деятельность. Вместо того, чтобы мир нести, они рассуждают о наступлении из Чернигова», – негодовал нацист.

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English version :: Читать на английском «Начнётся сущий кошмар. Русские разнесут Киев оптоволокном» – Мосийчук о наступлении РФ на Черниговщину

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