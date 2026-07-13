Украине нечем защитить своё небо от российских ракет и дронов, но скоро появится «дешёвая и массовая» антибаллистическая система.

Об этом заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально каждый день нам нужны новые ракеты для антибаллистических систем. Сейчас в Европе несколько вариантов такой защиты. Прежде всего, это «Пэтриот» и ракеты к ним.

Франция делает свою систему. Также есть немецкие системы, и мы благодарны за поддержку.

С американскими системами сложности. Они качественные, но их немного. Производство сейчас увеличивается. Президент США сказал, что в ближайшие годы их станет существенно больше, но Америке уже сейчас нужно поддерживать арсеналы своих союзников и защищать свои базы от ударов Ирана», – вещал клоун.