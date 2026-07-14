Опять на двух стульях: Вучич отужинал с «Коалицией желающих», как бы не участвуя

Алексей Топоров.  
14.07.2026 11:59
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, НАТО, Проституция, Россия, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич накануне прибыл в Париж – формально, чтобы принять участие в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии. Однако в этот же день французский президент Эммануэль Макрон собирал в столице участников т.н. «Коалиции желающих» – западных стран, готовящихся к вводу оккупационного контингента на Украину.

И хотя Вучич не принимал участия в основном заседании, вечером он оказался приглашенным на ужин антироссийской коалиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич накануне прибыл в Париж – формально, чтобы принять участие в...

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Провластные СМИ Сербии отмечают, что приглашение Вучича на парад во Францию «является важным дипломатическим моментом в отношениях между двумя странами». При этом совершенно не объясняют, зачем их президенту присутствовать на мероприятии, собравшем исключительно государства, готовые оказывать или уже оказывающие военную помощь бандеровской Украине.

В то же время Макрон объявил, что к Коалиции примкнули Северная Македония и Молдавия.

На этом фоне примечательна позиция президента входящей в НАТО Хорватии Зорана Милановича. Он не только отклонил приглашение Макрона приехать во Францию, но и как верховный главнокомандующий запретил отправлять для участия в параде войска страны.

Свою позицию он объяснил тем, что в Париже состоится военно-политическое мероприятие, связанное с «Коалицией желающих», в которую Хорватия не входит и входить не собирается.

Однако Загреб на параде всё-таки представляет оппонент Милановича – хорватский премьер Андрей Пленкович – большой украинофил и сербо- и русофоб. Он привез на парад полицейский спецназ ATJ Lučko.

«Таким образом, мы укрепляем стратегическое партнерство между Хорватией и Францией и показываем, что Хорватия принадлежит к западному кругу стран», – заявил он.

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