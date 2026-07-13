Отставной подполковник Глен Грант с сожалением признал, что российская армия мастерски использует БПЛА и держит линию фронта.

Об этом он заявил в интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на линию фронта, российская сторона держится все еще крепко. Бесспорно, они справляются просто за счет огромного количества живой силы и, надо признать, весьма качественной работе с дронами. Их способность адаптироваться к разным способам использования дронов на самом деле поразительна», – сказал Грант.

Тут он спохватился, что перегнул с похвалами и принялся фантазировать.

«Знаете, здесь такой контраст. С одной стороны, ужасно необученные солдаты, которые едва ли на костылях приковыливают на передовую и гибнут. Приезжают верхом и гибнут.

По сравнению с работой дронов и ударами в тыл «Шахедами» развиваются и эволюционируют феноменально быстро. Порой даже быстрее, чем у украинцев», – рассуждал подданный бывшей «великой» империи.