Инвалиды на лошадях и асы-дроноводы – отставной британец фантазирует о русской армии

Елена Острякова.  
13.07.2026 16:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 831
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Отставной подполковник Глен Грант с сожалением признал, что российская армия мастерски использует БПЛА и держит линию фронта.

Об этом он заявил в интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставной подполковник Глен Грант с сожалением признал, что российская армия мастерски использует БПЛА и...

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«Если посмотреть на линию фронта, российская сторона держится все еще крепко. Бесспорно, они справляются просто за счет огромного количества живой силы и, надо признать, весьма качественной работе с дронами. Их способность адаптироваться к разным способам использования дронов на самом деле поразительна», – сказал Грант.

Тут он спохватился, что перегнул с похвалами и принялся фантазировать.

«Знаете, здесь такой контраст. С одной стороны, ужасно необученные солдаты, которые едва ли на костылях приковыливают на передовую и гибнут. Приезжают верхом и гибнут.

По сравнению с работой дронов и ударами в тыл «Шахедами» развиваются и эволюционируют феноменально быстро. Порой даже быстрее, чем у украинцев», – рассуждал подданный бывшей «великой» империи.

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