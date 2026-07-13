Страна «нерабов»: Зеленский плюет на законы, «громадянам» остаётся только утираться

Максим Столяров.  
13.07.2026 15:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Украинцы, кичившиеся «свободой» и статусом «не рабов», при диктатуре Зеленского вынуждены уже который раз молчаливо наблюдать за перестановками марионеток в правительстве и дележом должностей, контролирующих денежные потоки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бежавший из Украины в Москву политолог Александр Семченко, комментируя грядущую отставку премьера Юлии Свириденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы, кичившиеся «свободой» и статусом «не рабов», при диктатуре Зеленского вынуждены уже который раз...

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«Зеленский, говоря о выборах, почему он их не проводит, ссылается на закон о правовом статусе военного положения, который запрещает проводить выборы во время военного положения. Но этот закон запрещает и смену правительства во время действия военного положения.

При этом Зеленский по ходу военного положения меняет правительство уже второй раз. Был Шмыгаль, назначили Свириденко», – напомнил Семченко.

Он полагает, что перестановка марионеток в Кабмине будет обставлена так, чтобы немного сбить раздражение укро-населения.

«Негатив нужно утилизировать. В прошлый Шмыгаля на Свириденко поменяли, когда нужно было утилизировать негативы, когда активизировались слухи, в том числе и на Западе, что будет рокировка, что Зеленский уже просрочен.

И вот сейчас тоже в западных СМИ говорили о рокировке, что осенью Зеленский уже перестанет быть главой этого режима фашистского. И Зеленский проводит эту рокировку, утилизирует негатив на премьер-министра и на правительство.

Потому что, по большому счету, неважно, как фамилия премьер-министра, как фамилия какого-то министра, они абсолютно послушны командам Зеленского», – подытожил Семченко.

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