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Украинцы, кичившиеся «свободой» и статусом «не рабов», при диктатуре Зеленского вынуждены уже который раз молчаливо наблюдать за перестановками марионеток в правительстве и дележом должностей, контролирующих денежные потоки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бежавший из Украины в Москву политолог Александр Семченко, комментируя грядущую отставку премьера Юлии Свириденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, говоря о выборах, почему он их не проводит, ссылается на закон о правовом статусе военного положения, который запрещает проводить выборы во время военного положения. Но этот закон запрещает и смену правительства во время действия военного положения. При этом Зеленский по ходу военного положения меняет правительство уже второй раз. Был Шмыгаль, назначили Свириденко», – напомнил Семченко.

Он полагает, что перестановка марионеток в Кабмине будет обставлена так, чтобы немного сбить раздражение укро-населения.