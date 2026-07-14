Запоздалые удары по Одессе не принесли облегчения Крыму. Украина продолжает бить по ТЭС

Михаил Рябов.  
14.07.2026 08:47
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Крым, Одесса, Россия, Украина


Украинские дроны минувшей ночью прорвали ПВО и устроили пожар на крыше главного корпуса Балаклавской ТЭС – одной из двух электростанций, построенных Россией в Крыму после 2014 года для обеспечения независимости полуострова от Украины.

Вражеские БПЛА уже привычно (как и в случае атаки на офис «Алмаз Антей») шли один за одним, не давая МЧС начать тушение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские дроны минувшей ночью прорвали ПВО и устроили пожар на крыше главного корпуса Балаклавской...

Сейчас часть Севастополя осталась без света, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кстати, ровно месяц назад, 14 июня, Развожаев обещал, что «всевластие» украинских дронов будет прекращено «в самое ближайшее время». Очевидно, что этого не произошло.

Ночью вражеские дроны, запускавшиеся из-под Одессы и из Николаевской области, также летели на Керчь и побережье Краснодарского края. С утра возобновился налёт на Таврическую ТЭС под Симферополем – вторую крупнейшую в Крыму.

Это – и есть наглядный показатель эффективности запоздавших на годы ударов по портам Большой Одессы, о результатах которых в последние дни отчитывается военное ведомство, скрупулезно перечисляя поражения сухогрузов, резервуаров с топливом, складов ракет и доков для БЭКов.

Без ответа остаётся вопрос: кто и почему позволял Украине годами осуществлять работу портов, доставку и накопление боеприпасов, которые теперь убивают граждан России и уничтожают имущество?  

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