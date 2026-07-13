По окончанию СВО Евросоюз неизбежно развалится – экономист

Максим Столяров.  
13.07.2026 16:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


После окончания СВО некоторые европейские страны поспешат заключить выгодный союз с Россией, что приведёт к развалу ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания СВО некоторые европейские страны поспешат заключить выгодный союз с Россией, что приведёт...

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«После окончания СВО не факт, что сохранится ЕС. Они настолько закусили удила, что дело может дойти до переформатирования системы интеграции в Евразии, в Европе для начала.

Неизбежно сохраняется Евразийский экономический союз, если в России все в порядке после СВО. А ЕС начинает разваливаться, потому что целый ряд стран получат выгоды от интеграции с Россией. Они увидят, что российская экономика имеет потенциал к развитию», – сказал Колташов.

«Прямо сейчас санкции влияют слабо на нашу экономику. Конечно, уничтожение «Северных потоков», закрытие поставок российских углеводородов негативно повлияло на российскую экономику.

У нас было снижение добычи некоторых видов полезных ископаемых, ну и оно остается во многом. То есть сказать, что это вот все замечательно и легко – нет, конечно.

Но основной вред санкции наносят вообще мировой экономике. Они тянут процессы на мировом рынке вниз.

Западные экономики, европейская и британская, в первую очередь, настолько нездоровы, что это тянет вниз мировые цены практически на все. И понижает экономическую активность Китая, который в огромной степени ориентировался на ЕС.

То есть Европейский Союз буквально стопорит мировой экономический рост, причем беспощадно к себе», – подытожил он.

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