По окончанию СВО Евросоюз неизбежно развалится – экономист
После окончания СВО некоторые европейские страны поспешат заключить выгодный союз с Россией, что приведёт к развалу ЕС.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После окончания СВО не факт, что сохранится ЕС. Они настолько закусили удила, что дело может дойти до переформатирования системы интеграции в Евразии, в Европе для начала.
Неизбежно сохраняется Евразийский экономический союз, если в России все в порядке после СВО. А ЕС начинает разваливаться, потому что целый ряд стран получат выгоды от интеграции с Россией. Они увидят, что российская экономика имеет потенциал к развитию», – сказал Колташов.
«Прямо сейчас санкции влияют слабо на нашу экономику. Конечно, уничтожение «Северных потоков», закрытие поставок российских углеводородов негативно повлияло на российскую экономику.
У нас было снижение добычи некоторых видов полезных ископаемых, ну и оно остается во многом. То есть сказать, что это вот все замечательно и легко – нет, конечно.
Но основной вред санкции наносят вообще мировой экономике. Они тянут процессы на мировом рынке вниз.
Западные экономики, европейская и британская, в первую очередь, настолько нездоровы, что это тянет вниз мировые цены практически на все. И понижает экономическую активность Китая, который в огромной степени ориентировался на ЕС.
То есть Европейский Союз буквально стопорит мировой экономический рост, причем беспощадно к себе», – подытожил он.
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