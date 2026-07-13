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После окончания СВО некоторые европейские страны поспешат заключить выгодный союз с Россией, что приведёт к развалу ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После окончания СВО не факт, что сохранится ЕС. Они настолько закусили удила, что дело может дойти до переформатирования системы интеграции в Евразии, в Европе для начала. Неизбежно сохраняется Евразийский экономический союз, если в России все в порядке после СВО. А ЕС начинает разваливаться, потому что целый ряд стран получат выгоды от интеграции с Россией. Они увидят, что российская экономика имеет потенциал к развитию», – сказал Колташов.