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Проверка мовного гестапо Одесского русского драматического театра закончилась не просто штрафом, а заявлением на служителей Мельпомены в СБУ. Да, в 22-м году из названия театра исчезло слово «русский» (вернее, его вырезали без наркоза), однако осадок у нацистов остался.

Вчитайтесь… только вчитайтесь и осознайте степень их подлости!

Итак, студенты должны были ставить в театре дипломную работу — спектакль «Мына Мазайло» — сатирическую комедию Николая Кулиша о перекосах украинизации 20-х годов прошлого столетия. Директор театра Елена Шрамко (как режиссер и писатель она работает под псевдонимом Пушкина) решила помочь молодежи. Чтобы практиканты прониклись духом времени, она провела для них исторический экскурс с проекцией на современность.

Вот только студенты оказались… членами зондеркоманды мовных ведьм «Робимо вам нерви» и к полностью доверяющей им женщине пришли со спрятанным диктофоном. Их зовут Андрей Гришин и Дарья Репик — «хероев» нужно знать в лицо.

Из контекста они вырвали такие фразы Шрамко-Пушкиной:

«…в российском Поволжье были гораздо страшнее вещи, чем в Украине времен голодомора».

«…понимаете, как мне больно в настоящее время слушать о том, что хотят убрать Пушкина?»

«Курбас — это тот, что террорист?» (расстрелянный НКВД украинский режиссер-русофоб).

Также студенты рассказали, что весь худсовет театра говорил исключительно на русском языке и отзывался об украинизации «в одинаково пренебрежительном тоне». Этих сплошь заслуженных людей нью-шариковы назвали «примкнувшими к московитской пропаганде коллаборантами из Одессы», а запись легла на стол мовному рейхсканцлеру Тарасу Креминю.

Итог — проверка, в результате которой нацисты составили пять протоколов о нарушении мовного закона. Как заявила уполномоченная мовного гестапо в Одессе Анна Неруш, объяснения по поводу случившегося, в театре давать отказались.

Неруш похвастала:

«На руководителя театра составили административный протокол за невыполнение законных требований Уполномоченного, а еще четыре протокола — в отношении членов художественного совета за нарушение требований законодательства о государственном языке. Отдельные зафиксированные высказывания могут нуждаться в проверке на предмет наличия признаков уголовного правонарушения. Записи также направлены в СБУ для проверки в пределах ее компетенции».

Надо ли пояснять, чем грозит встреча с эсбэушниками директору, худсовету и труппе?..