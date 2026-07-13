Предательство или «мягкая сила»? Фигурист Плющенко о переходе под флаг Азербайджана

Фигурист Евгений Плющенко выступил с новыми разъяснениями по поводу того, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана. Оказывается, на фоне российских спортсменов отпрыск Плющенко «не тянет», а потому единственной перспективой были выступления внутри РФ, где в целом наблюдается «деградация» на фоне западных санкций.

«Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», – сказал Плющенко, выразив удовлетворение послаблением санкций в последнее время (путём отказа российского Олимпийского комитета от Крыма и новых регионов).

Член совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова изумлена, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Я это читаю, и у меня возникает чувство – мы должны сейчас всё отменить, чтобы семейству Плющенков стало комфортно. Надо отменить производство и развитие БПЛА, ПВО, капитулировать с войны, лишь бы сын Плющенко мог ездить на международные сборы. Я не просто считаю бездарными такими разговоры, я их считаю оскорбительными. То есть наш солдат может залезть в зеленый бобик и ездить по трассе, подняв дуло орудия, с задранной часами головой, чтобы сбивать БПЛА врага, подставлять себя, чтобы спасти гражданский автомобиль. А семейство Плющенко и таких же, как он, не может ездить выступать в Киров или в Пермь?».

Координатор движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов возмущен:

«А какая страна воспитала самого Плющенко? Вложила в него силы и средства? Помогала ездить по соревнованиям? А какая страна выделила его школе десятки миллионов рублей грантов? А в какой стране он и его семья заработала свои миллионы? Не Россия случайно? А выступать едем за Азербайджан?».

Политолог Марат Баширов считает: Плющенко лучше было бы промолчать.

«Надо ж было так по-идиотски похоронить свою репутацию. С другой стороны, хорошо, что Плющенко так глуп и предателей в спорте станет на одного меньше. Сына жалко немного, стал заложником амбиций своего отца».

Неожиданно с пониманием к позиции Плющенко отнеслась помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова.