Предательство или «мягкая сила»? Фигурист Плющенко о переходе под флаг Азербайджана
Фигурист Евгений Плющенко выступил с новыми разъяснениями по поводу того, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана. Оказывается, на фоне российских спортсменов отпрыск Плющенко «не тянет», а потому единственной перспективой были выступления внутри РФ, где в целом наблюдается «деградация» на фоне западных санкций.
«Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», – сказал Плющенко, выразив удовлетворение послаблением санкций в последнее время (путём отказа российского Олимпийского комитета от Крыма и новых регионов).
Член совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова изумлена, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:
«Я это читаю, и у меня возникает чувство – мы должны сейчас всё отменить, чтобы семейству Плющенков стало комфортно. Надо отменить производство и развитие БПЛА, ПВО, капитулировать с войны, лишь бы сын Плющенко мог ездить на международные сборы. Я не просто считаю бездарными такими разговоры, я их считаю оскорбительными. То есть наш солдат может залезть в зеленый бобик и ездить по трассе, подняв дуло орудия, с задранной часами головой, чтобы сбивать БПЛА врага, подставлять себя, чтобы спасти гражданский автомобиль. А семейство Плющенко и таких же, как он, не может ездить выступать в Киров или в Пермь?».
Координатор движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов возмущен:
«А какая страна воспитала самого Плющенко? Вложила в него силы и средства? Помогала ездить по соревнованиям? А какая страна выделила его школе десятки миллионов рублей грантов? А в какой стране он и его семья заработала свои миллионы? Не Россия случайно? А выступать едем за Азербайджан?».
Политолог Марат Баширов считает: Плющенко лучше было бы промолчать.
«Надо ж было так по-идиотски похоронить свою репутацию. С другой стороны, хорошо, что Плющенко так глуп и предателей в спорте станет на одного меньше. Сына жалко немного, стал заложником амбиций своего отца».
Неожиданно с пониманием к позиции Плющенко отнеслась помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова.
«Я понимаю этих спортсменов и их родителей. Ты столько вложил, вложил сам, и ради чьих интересов ты должен сломать будущее ребенку?
С другой стороны, посмотрите как вся Грузия встречала русскую девочку, фигуристку, которая принесла им золото с Олимпийских игр. А тренировался русско-грузинский дуэт в Перми…
К чему я веду, вот были встречи между Россией и Украиной, и наши и их представители жали друг другу руки. Это всегда так, Александр I называл Наполеона корсиканским чудовищем, а потом обнимался с ним, в итоге, конечно, русская армия вошла в Париж, но все же. Сегодня-завтра-послезавтра может быть перемирие, некий договор, а спортсмены останутся за бортом. Они нигде не выступили, потеряли все, время, деньги, разрушена карьера.
Имеем ли мы право уничтожать жизнь наших спортсменов, которые сделали себя фактически сами, которые не предавали страну, а вынуждены выступать под другими флагами, при этом все знают, что они русские, и это и есть мягкая сила», – пишет Кашеварова.
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