Несмешная комедия: Словения заочно вынесла условный срок патриарху Сербскому

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Окружной суд словенской столицы Любляны приговорил сербского патриарха Порфирия и люблянскую общину СПЦ к условному сроку в четыре месяца с отсрочкой на один год, и к штрафу в размере 10 тыс. евро.

Поводом стала жалоба местного словенского священника, лишённого сана за недостойное поведение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приговор был вынесен в порядке упрощенного производства и, что характерно, ни сам патриарх Порфирий, ни его представитель в Словении не были проинформированы о начале судебного разбирательства. Более того, окружная прокуратура Любляны ни разу не вызывала патриарха на допрос по предъявленным обвинениям.

«Информация об этом судебном разбирательстве попала в некоторые сербские СМИ непосредственно перед нынешней сессией Синода, без всякого сомнения, с целью развязать грязную медиакампанию против Сербской православной церкви и патриарха Порфирия. Синод обязан проинформировать общественность о том, что это судебное разбирательство является еще одним в серии бессмысленных исков, поданных против Сербской Православной церкви уволенным священником Желько Любардой. Крайне нецерковное и недостойное поведение назначенного лица, начавшееся во времена митрополита Йована, продолжалось и во время правления патриарха Порфирия в Загребско-Люблянской митрополии», – говорится в обращении священного синода Сербской Православной церкви.

Синод СПЦ отмечает, что окружная прокуратура и окружной суд Любляны проигнорировали тот факт, что назначение на церковную службу и перевод приходских священников относятся к неотъемлемым каноническим и конституционным правам компетентного епископа. Потому ими было нарушено Соглашение о правовом статусе Сербской Православной церкви – Загребско-Люблянской митрополии, Закон о свободе вероисповедания, а также «основные принципы цивилизованного общества, верховенство права и закона».

Словения в 1991 году выступила закопёрщиком процесса развала Югославии, сыграв в нём ту же роль, что и республики Прибалтики при развале СССР.

Схожесть усиливается ещё и тем, что как прибалтийские республики эта страна долгое время преследовала офицеров Югославской Народной Армии, выполнявших свой воинский долг и пытавшихся не допустить отделения региона. Впоследствии проживавшее там сербское меньшинство было поражено в правах.