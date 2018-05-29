Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Украина

На Донбассе обьяснили, для чего ВСУ сбивают беспилотники ОБСЕ


Украинские военные пытаются сбивать своими средствами ПВО все беспилотные аппараты СММ ОБСЕ, чтобы не допустить фиксацию запрещенных вооружений украинских боевиков вблизи населённого пункта Дзержинск.

Об этом сообщается на официальном сайте Вооруженных сил ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оккупационные силы не нашли ничего умнее, как обстрелять район запуска беспилотника Миссии из минометов, обвинив в этом ДНР. Важно отметить, что в данном районе в этот период времени даже украинское представительство в СЦКК не фиксировало обстрелы», – отмечают в военном ведомстве.

В армии ДНР сделали логичный вывод, что украинская сторона обстреляла БПЛА из позиций, находящихся в тылу.

«Можно с уверенностью говорить, что акция по запугиванию международных наблюдателей была осуществлена из глубины позиций украинских оккупантов», – заявили в Оперативном командовании ВС ДНР.

 

 

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