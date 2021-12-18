На канале Ахметова анонсировали роспуск Верховной рады

Новости Украины

Лидеры парламентских фракций и групп, оппозиционных действующей власти, должны сложить мандаты, чтобы запустить процесс внеочередных выборов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, нынешний парламент с большинством президентской фракции «Слуга народа» исчерпал кредит доверия.

«Я призываю сегодня народных депутатов, которые присутствуют в этом зале. Юлию Владимировну, Юрия Анатольевича, Дмитрий Александровича – да сложите вы эти мандаты, заставьте парламент пойти на досрочные выборы. Пусть они отвечают перед украинским обществом, что они сделали за два с половиной года. Пусть они получат оценку украинского общества. И только после этого можно говорить, что в Украину возвращается ответственная политика. Но держаться руками, зубами, хвостами за свои должности – это все стоит очень дорого для обычного украинца», – заявил Гройсман

Бывший вице-премьер, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко при этом подчеркнул, что процедура роспуска парламента может стартовать в начале следующего года:

«Их просто начнет проклинать народ, и тогда они не смогут уже так маневрировать, как они сейчас это делают. Я вижу в этом единственный механизм, но то, что этот процесс пошел, уже всем понятно. И он пойдет к смене парламента. В первую очередь, надо поменять парламент. Я убежден, что мы в начале следующего года это сделаем».