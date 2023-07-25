На крымском ТВ предложили создать новый закон о СМИ – вместо ельцинского

Российский закон о СМИ устарел, поскольку принимался еще в доинтернетную эпоху, поэтому его нельзя применить к соцсетям и блогерам. Нужно создать один Цифровой кодекс, регламентирующий работу в сети, чтобы не сталкиваться с разным трактованием норм или прямым противоречием статей.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже без малого полтора года идёт специальная военная операция. Нужно принять десятки правовых актов и законов, например, чтобы нормализовать жизнь в четырёх новых наших регионах. Мы для этого, собственно, с Владимиром Роговым и возглавили созданный в Общественной палате координационный совет по интеграции новых субъектов Российской Федерации. Там куча задач, которые нужно решать. Я говорю сейчас не про армию, не про линию фронта, не про бойцов. А про пробелы, которые существуют у нас в законодательстве, чтобы мирную жизнь обеспечить», – подчеркнул он.

«Хотя и по поводу военных там тоже достаточно таких дыр. Но вот, например, на поверхности: я много бываю с бойцами в располагах, в одной добровольческой батарее разговаривали – оказывается, у нас женщины не могут быть добровольцами по закону! Вот и всё. При том, что они есть, и они готовы на каких-то там полуптичьих правах сражаться, они готовы на разных там направлениях быть. При том, что командир говорит, ну на худой конец пусть хотя бы будет поваром, и тогда у меня высвобождаются мужские руки. Но нет пока правовой формы, чтобы она подписала контракт с Минобороны, потому что женщина как бы должна быть вдали», – отметил Малькевич.

Отечественный закон о СМИ был принят больше 30 лет назад, и, каким бы он хорошим ни был, регламент работы журналистов сместился в электронные масс-медиа, и это требует законодательного регулирования.

«Я много раз говорю, но обижаются коллеги в Союзе журналистов России, что у нас закон о СМИ хороший, один из лучших в мире, но он принят в 1991 году. У нас на дворе сейчас 2023 год, то есть там физически просто нет ничего про интернет, про новые медиа, про блогерство, тогда этого не существовало. Значит, нужно что-то делать. Примите вы, в конце концов, товарищи депутаты, один, и это вот очень важный момент, один закон о поправках в закон о СМИ – и примите какой-нибудь там Цифровой кодекс Российской Федерации. Почему один? Да потому что у нас есть один закончик, второй закончик, третий, четвёртый, пятый и они между собой иногда не согласуются – их просто много», – пояснил эксперт.

«Почему нельзя всё в одно свести? Вот всё туда загнать – и про фейки, и про дезинформацию в отношении военнослужащих, и то и это. И, конечно, новый раздел, который сейчас уже прекрасно, к сожалению, на себе осознали жители Республики Крым, а до этого прекрасно поняли в ДНР – это про фото и видео прилётов. В Донецке я вместе с коллегами участвовал, даже какие-то проводили семинары, чтобы по-хорошему разъяснить: если ты обычный пенсионер Михалыч, сидишь дома, громыхнуло за окном, ты выбежал на балкон, увидел и дальше непроизвольно достаёшь телефон, начинаешь снимать и выкладываешь видео. Причём из лучших побуждений, что ударили по дому, гады такие, и ты в режиме реального времени передаёшь врагу координаты прилётов, корректируешь, потому что они с высокой вероятностью не собирались ударить по этому жилому дому, а они смотрят: о, спасибо Михалычу, промазали. Надо вот два градуса туда и три сюда», – указал Малькевич.

Он напомнил, как в прошлом году в Херсонской области журналисты и блогеры делали стримы на фоне ещё относительно целого Антоновского моста.

«И с таким запалом, смотрите, что творят гады, вот я вам показываю, видите? Вот там воронка от HIMARS, вот как они ударили. Они смотрят, так, ударили хорошо, здесь большая дыра, тут поменьше, и если мы сейчас в стык туда ударим, тогда опору разворотим. Сведите вы все эти предписания, ограничения в один документ. Пусть это будет закона в интернете и пошла глава первая, вторая, третья, статья о недопущении съемки фото и видео в период военного конфликта в местах ударов, пропишите и всё», – заключил Малькевич.