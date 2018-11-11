На подступах к ДНР убит сын перекрасившегося экс-«регионала»

11.11.2018, Днепропетровск, Михаил Рябов

В районе Светлодарской дуги погибли, подорвавшись на мине, два украинских боевика – старший лейтенант сержант Роман Селихов (позывной «Гера») и сержант Юрий Олейник (позывной «Полтава»).

Об этом сообщил представитель штаба «Операции объединенных сил» Руслан Татусь.

“Гера”

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По его словам, погибшие украинские боевики выполняли задачу по «недопущению вражеской ДРГ». Во время инцидента еще два украинских военнослужащих получили ранения.

“Полтава”

Отец погибшего боевика «Геры», Павел Селихов, опубликовал сообщение о смерти сына, снабдив его проклятиями в адрес российского президента.

«Погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушёл на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил – и они ему роптали, что не виноваты, им приказали! Русские – какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов? Путин, прочитай или пусть тебе донесут – ты враг всех украинцев и мой личный враг», – грозит Селихов.

К слову, личность Селихова-старшего – весьма известная в Днепропетровской области. В былые годы он занимал ответственные должности в местном избиркоме при «преступной власти», однако присягнул на верность националистическому режиму после государственного переворота на Украине в 2014 году и получил пост главы районной администрации.

Интересно, что в 2015 году в кабинет Селихова-старшего ворвались «активисты» и требовали проведения люстрации. Особый гнев «патриотов» тогда вызвали часы с изображением красной звезды и Георгиевской ленты, обнаруженные на руке чиновника.

Селихов снял часы и спрятал а карман. Впоследствии в лояльных чиновнику СМИ распространялась информация о голословных обвинениях. В материалах особо подчеркивалось, что сын Селихова служит в АТО, а свое назначение чиновник получил благодаря решению Петра Порошенко.