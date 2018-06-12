12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине хотят наловить побольше “русских шпионов” для обмена на украинских террористов

Международное давление на Российскую Федерацию не приведет к тому, что будут освобождены осужденные в РФ украинские шпионы и террористы.

Об этом во время онлайн-интервью на сайте «Главред» заявил эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно наловить как можно больше русских шпионов, чтобы менять. Чем больше, тем лучше. Потому что с тоталитарными лидерами нельзя разговаривать об общечеловеческих ценностях, взывая к их совести, к международному праву и т.д. Они понимают только язык силы. А язык силы в данном случае — это наловить русских шпионов и потом менять на тех граждан Украины, которых сегодня больше 60 человек находится в тюрьмах в России. Это и группа Сенцова, и группа Штыбликова, и большое количество крымских татар. Нужно ловить русских шпионов и менять”, – сказал эксперт.

“Давление прессы, заявления международных организаций, международной общественности, лидеров общественного мнения, актеров, писателей, политических деятелей — все это важно и нужно, и от этого нельзя отказываться. Большое спасибо тем, кто это делает. Но это лишь хороший фон. Но главное — менять людей на шпионов. Потому что другого языка диктаторы не понимают. Либо — давить финансово, но на очень больные точки. Если будут заблокированы путинские миллиарды в западных банках, или если будут наловлены путинские шпионы, тогда мы сможем освободить наших людей», – заявил Клименко.