На Украине наступил кризис мобилизации, – Бортник

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На Украине наступил кризис мобилизации, власти пора это признать. Об кризисе свидетельствуют уже озвучивающиеся планы призвать на фронт студентов и частично годных.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Новости Live» высказал политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратил внимание на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны господина Данилова, который сказал, что будут мобилизовать, возможно, и частично пригодных к армии. Если сопоставить слова Вениславского (о призыве студентов, – авт.) и Данилова, то понятно, что это – проявление кризиса мобилизации, что власть ищет дополнительные ресурсы, кого еще можно мобилизовать в войска, поскольку очевидно, что существующие инструменты мобилизации, существующие нормы мобилизации сегодня уже не удовлетворяют потребности Вооруженных сил Украины», – заявил Бортник.