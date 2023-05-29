На Украине наступил «революционный коллапс» – экс-советник Кучмы

На Украине наступил «революционный коллапс» – экономика страны в упадке, промышленность и народно-хозяйственный комплексы уничтожены.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, киевский экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украина не может уже не то, что обеспечивать воспроизводство, но и поддерживать нынешнее состояние.

«Ситуация становится в этом плане неуправляемой в значительной степени. Никто не может понять, во что у нас двигается ситуация. Но вопрос заключается в том, что по сути, выдержать все процессы, которые сейчас есть, страна уже не может, это точно можно сказать», – сказал эксперт.

«Что такое революционный коллапс? Это когда революционная ситуация достигает пика по всем направлениям. В экономике уже есть коллапс? Да, есть. Страна-банкрот, страна в дефолте, страна не может обеспечивать уже не то что, расширенное воспроизводство, а даже поддерживать статус-кво.

Путин уничтожил минимум 60% народно-хозяйственного комплекса Украины. Экономика разрушена, финансовая система, валютно-финансовая модель тоже уничтожена. Гривна держится только на заимствованиях – внутренних и внешних», – заявил Соскин.