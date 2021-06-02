На Украине обвиняют Меркель в предательстве – «была готова признать Крым, если бы не Бавария»

02.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Германию нельзя считать государством, поддерживающим Украину – это федеративное государство зависит от России, а сама канцлер ФРГ Ангела Меркель была назначена по согласованию между РФ и США.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жданова, при этом ФРГ не может публично признать Крым и объявить о поддержке России, потому что потеряет союзников на Западе и часть своих земель.

«Германия в жесткой связке с Россией. Начиная с 14-го года, Германия стоит на позициях Российской Федерации. Единственное, они не могут об этом объявить вслух, потому что их не поймут на международной арене. Но вы посмотрите, они нас постоянно толкают: «Идите, договаривайтесь сами». И Путин постоянно говорит: «Отдайте мне Украину, я буду тут, на постсоветском пространстве, рулить сам». Германия по уши зависит от России, там заводы построены на территории России, сырье они получают все с территории России. И вообще, если мы посмотрим, откуда вообще взялась фрау Меркель, так я бы подумал, с чьей подачи она села в кресло канцлера и с чьего молчаливого согласия между Клинтоном и Путиным, договоренности, когда Шредер обещал первое, что сделать – это выгнать НАТО с территории Европы и создать Объединенные силы безопасности Европы на базе объединения Европейский союз, о чем сейчас иногда Европа вспоминает. Поэтому и появилась фрау Меркель, она всегда была пророссийски настроена. Единственное, что она не могла показать, они не могут признать Крым никогда в жизни, потому что у них завтра вывалится отдельное королевство Бавария. Оно просто отвалится, это же не федеральная земля – это самостоятельное королевство, в котором есть монархия, есть трон, но по договоренности сегодня на этом троне никто не сидит, и руководство Королевством Бавария осуществляет премьер-министр, которого баварцы избирают отдельно, и которые говорят, что мы замучились кормить эту голоштанную Германию»,- заявил Стариков.