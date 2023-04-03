На Украине объявили, что Владлена Татарского убила СБУ. Задержана подозреваемая

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Убийство российского блогера и волонтера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, организовано СБУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, сообщает антироссийский пропагандистский телеграм-канал «Украина Сейчас: новости, война, Россия».

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«Наши источники сообщают, что билет на концерт Кобзона Владлену Татарскому могла организовать СБУ. Так, статуэтку с тротилом ему подарила девушка. Помнится, ранее в СБУ говорили, что именно женщины – лучшие агенты, настоящие амазонки, которые проводят филигранные агентурные проникновения, а многие операции успешно реализованы именно благодаря им», – отмечается в публикации.

При этом указывается, что официальных комментариев от СБУ не будет.

«Но вероятно, что ликвидация путинского пропагандиста – одна из спецопераций, спланированных СБУ», – резюмирует паблик.

Примечательно, что ранее об использовании женщин рассказывал глава СБУ Василий Малюк, назвавший «высшим пилотажем» использование женщин в агентурной работе.

«После нашей победы, я уверен, что отдельные сюжеты могут быть экранизированы в конкретных кинофильмах и блокбастерах, потому что это работу непосредственно в тылу врага, связана с непосредственными контрразведывательными мерами. Поэтому, простите, при жизни им памятники надо ставить, отдельные из них прошли даже через пластическую хирургию, через смену их анкетных данных. Причем в дальнейшем они продолжают выполнять эти задачи», – говорили Малюк в декабре прошлого года.

Примечательно, что это заявление последовало вскоре после подрыва машины с журналисткой Дарьей Дугиной под Москвой. В совершении теракта подозревается и объявлена в розыск украинка Наталья Вовк, которой удалось покинуть Россию.

«СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны [в России] террористическими организациями. Законодательный куколдизм продолжается», – написал в своем паблике по этому поводу военный обозреватель Борис Рожин.

Напомним, что в причастности к теракту, в результате которого погиб Татарский, подозревается Дарья Трепова.

Сегодня Следком РФ объявил, что она задержана.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – сообщила пресс-служба СК.

Дарья Трепова.

«Московский комсомолец» пообщался со знакомой Треповой, которая поделилась интересными подробностями.

«В минувшую пятницу Дарья приехала с чемоданом в Санкт-Петербург, где арендовала жильё на 4-й линии Васильевского острова. Там накануне трагедии побывала в гостях её подруга детства — фотограф по имени Юлия. Девушка отметила, что жилище было похоже на хранилище: в квартире было много картин и различные фигуры. Какие именно, она не рассмотрела. Трепова рассказала, что приехала в Петербург по работе и на днях наконец-то улетит из России. При этом она вроде как собиралась лететь в Турцию, но конечным пунктом назвала… Украину», – пишет газета.

Весь вечер Трепова провела за компьютером.

«Последний раз Дарья писала родным и знакомым около 20.00. Со слов одной из знакомых, той самой гостьи Юли, Трепова сообщила ей, что ее подставили. Собеседница сама написала ей, когда увидела новости о взрыве в кафе на Университетской набережной. Через некоторое время Дарья эмоционально и даже истерически ответила, но потом чат был удалён и подозреваемая перестала выходить на связь», – сообщает «МК».

Первое фото задержанной Треповой.