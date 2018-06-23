23.06.2018, Москва, Елена Острякова

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На Украине опубликован план принуждения России к капитуляции

Противостояние Запада и России еще не получило «необходимой жесткости и последовательности», как во времена СССР. Об этом сегодня сокрушается киевский еженедельник «Зеркало недели».

«Руководство европейских государств должно осознать, что санкции и западные экономические интересы в России на современном этапе развития ситуации не совместимы. Это осознание должно прийти и к руководству Украины. Без солидарных действий мирового сообщества по «реэкспорту российской агрессии» на ее собственную территорию, как минимум инструментами экономической войны, ликвидировать эту угрозу невозможно», – пишет издание.

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Только крайние меры, полагает «Зеркало недели» способны заставить Россию сдаться Западу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Катастрофическая нехватка товаров повседневного спроса, невозможность выехать за границу, отсутствие культурных связей, только внутригосударственный спорт, полная отстраненность от современных технологий – вот что способно принудить Россию к отказу от агрессивной политики. До тех пор, пока российское общество не увидит войну у себя дома, оно будет поддерживать кремлевскую политику даже в условиях осажденной крепости», – пишет издание.